Erste Schätzungen: Wesdome Gold Mines präsentiert Quartalsergebnisse

Wesdome Gold Mines gibt voraussichtlich am 11.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,710 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Wesdome Gold Mines 0,380 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 53,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 279,7 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 182,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,21 CAD im Vergleich zu 0,910 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 894,3 Millionen CAD, gegenüber 558,2 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at