Erste Schätzungen: Wesdome Gold Mines zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Wesdome Gold Mines präsentiert in der voraussichtlich am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,801 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,420 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Wesdome Gold Mines mit einem Umsatz von insgesamt 305,0 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 187,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 62,56 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,69 CAD im Vergleich zu 2,32 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,33 Milliarden CAD, gegenüber 914,3 Millionen CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at