Erste Schätzungen: West Bancorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

West Bancorp wird voraussichtlich am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,580 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll West Bancorp in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 27,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 48,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,55 USD, gegenüber 1,92 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 115,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 198,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at