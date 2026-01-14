West Bancorp Aktie

WKN: 634741 / ISIN: US95123P1066

14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: West Bancorp legt Quartalsergebnis vor

West Bancorp wird sich voraussichtlich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,570 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte West Bancorp 0,420 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 26,7 Millionen USD gegenüber 50,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 47,39 Prozent.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie, gegenüber 1,42 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 98,8 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 198,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

