Erste Schätzungen: West Bancorp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

West Bancorp wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,670 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte West Bancorp 0,550 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 43,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 29,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,60 USD, gegenüber 1,92 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 113,7 Millionen USD im Vergleich zu 198,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at