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WKN: 634741 / ISIN: US95123P1066

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: West Bancorp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

West Bancorp wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,630 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll West Bancorp nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 28,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 44,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 50,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,59 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,92 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 114,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 198,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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