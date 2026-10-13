West Fraser Timber Aktie

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WKN: 870918 / ISIN: CA9528451052

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: West Fraser Timber legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

West Fraser Timber veröffentlicht voraussichtlich am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,652 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -3,570 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,42 Milliarden USD für West Fraser Timber, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,80 Milliarden CAD erzielt wurde.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,010 USD, wohingegen im Vorjahr noch -16,580 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,58 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,63 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

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