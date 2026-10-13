West Fraser Timber Aktie
WKN: 870918 / ISIN: CA9528451052
|
13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: West Fraser Timber legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
West Fraser Timber veröffentlicht voraussichtlich am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,652 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -3,570 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,42 Milliarden USD für West Fraser Timber, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,80 Milliarden CAD erzielt wurde.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,010 USD, wohingegen im Vorjahr noch -16,580 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,58 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,63 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu West Fraser Timber Co.Ltd
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: West Fraser Timber legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: West Fraser Timber informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: West Fraser Timber mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: West Fraser Timber stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu West Fraser Timber Co.Ltd
Aktien in diesem Artikel
|West Fraser Timber Co.Ltd
|56,90
|-0,52%