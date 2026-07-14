West Fraser Timber Aktie

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WKN: 870918 / ISIN: CA9528451052

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: West Fraser Timber mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

West Fraser Timber wird voraussichtlich am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,468 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,420 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,49 Milliarden USD für West Fraser Timber, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,12 Milliarden CAD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,807 USD aus. Im Vorjahr waren -16,580 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 5,73 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,63 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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