Erste Schätzungen: West Fraser Timber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

West Fraser Timber wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -2,433 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,080 CAD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,19 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,96 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -5,719 USD im Vergleich zu -0,080 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 5,51 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 8,46 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at