Erste Schätzungen: West Japan Railway Company Un veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

West Japan Railway Company Un wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,601 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,60 Prozent verringert. Damals waren 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 6,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,05 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,85 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,74 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,57 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,89 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 11,20 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

