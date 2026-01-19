West Japan Railway Company Aktie
WKN: 903186 / ISIN: JP3659000008
|
19.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: West Japan Railway Company vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
West Japan Railway Company äußert sich voraussichtlich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 92,61 JPY gegenüber 95,26 JPY im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll West Japan Railway Company in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 469,00 Milliarden JPY im Vergleich zu 434,29 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 269,23 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 240,08 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.842,33 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.707,94 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu West Japan Railway Company
|
06:21
|Erste Schätzungen: West Japan Railway Company vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: West Japan Railway Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: West Japan Railway Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: West Japan Railway Company präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: West Japan Railway Company öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)