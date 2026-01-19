Erste Schätzungen: West Japan Railway Company vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

West Japan Railway Company äußert sich voraussichtlich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 92,61 JPY gegenüber 95,26 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll West Japan Railway Company in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 469,00 Milliarden JPY im Vergleich zu 434,29 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 269,23 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 240,08 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.842,33 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.707,94 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at