Westamerica Bancorp Aktie
WKN: 884167 / ISIN: US9570901036
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01.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Westamerica Bancorp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Westamerica Bancorp lässt sich voraussichtlich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Westamerica Bancorp die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD gegenüber 1,12 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 9,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 61,6 Millionen USD gegenüber 67,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,45 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,52 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 247,5 Millionen USD, gegenüber 271,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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