Erste Schätzungen: Western Alliance Bancorporation stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Western Alliance Bancorporation lädt voraussichtlich am 26.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,39 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Western Alliance Bancorporation 1,95 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 913,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 27,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Western Alliance Bancorporation einen Umsatz von 1,25 Milliarden USD eingefahren.

Die Prognosen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,54 USD, gegenüber 7,09 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 3,47 Milliarden USD im Vergleich zu 5,02 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

