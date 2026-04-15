Western Digital Aktie

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WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Western Digital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Western Digital gibt voraussichtlich am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 22 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,36 USD. Dies würde einem Zuwachs von 66,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Western Digital 1,42 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten ein Plus von 40,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,23 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,29 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 23 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,94 USD je Aktie, gegenüber 5,12 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 12,52 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 9,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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