Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
15.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Western Digital präsentiert Quartalsergebnisse
Western Digital präsentiert voraussichtlich am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 22 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,90 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Western Digital 1,63 USD je Aktie erwirtschaftet.
Western Digital soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,92 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 20 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 31,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 26 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,69 USD im Vergleich zu 5,12 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 25 Analysten durchschnittlich bei 11,78 Milliarden USD, gegenüber 9,52 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
