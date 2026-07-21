Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Western Digital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Western Digital wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
23 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,30 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
20 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 41,75 Prozent auf 3,69 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 25 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,99 USD je Aktie, gegenüber 5,12 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 24 Analysten durchschnittlich bei 12,87 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 9,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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