Erste Schätzungen: Western Forest Products gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Western Forest Products äußert sich voraussichtlich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -1,047 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,620 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 13,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 249,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 288,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -4,490 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -7,560 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 920,7 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 987,2 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at