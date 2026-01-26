Erste Schätzungen: Western Forest Products zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Western Forest Products veröffentlicht voraussichtlich am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,967 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Western Forest Products noch 0,000 CAD je Aktie eingenommen.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 201,5 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 26,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 275,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -8,724 CAD, gegenüber -3,000 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 996,9 Millionen CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,07 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at