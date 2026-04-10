Erste Schätzungen: Western Union Company informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Western Union Company veröffentlicht voraussichtlich am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,396 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 965,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 981,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,80 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,52 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 4,27 Milliarden USD, gegenüber 4,04 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at