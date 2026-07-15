Erste Schätzungen: Westlife Development präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Westlife Development wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,103 INR gegenüber 0,080 INR im Vorjahresquartal.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,18 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 9,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,57 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 INR, wohingegen im Vorjahr noch 2,07 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 29,38 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 26,25 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at