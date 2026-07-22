Westrock Coffee Company Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DMVZ / ISIN: US96145W1036
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Westrock Coffee Company Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Westrock Coffee Company Registered lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,073 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 318,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 13,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 280,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,181 USD, gegenüber -0,940 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,31 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,19 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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