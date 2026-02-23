Westrock Coffee Company Registered Shs Aktie

23.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Westrock Coffee Company Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Westrock Coffee Company Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Westrock Coffee Company Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,260 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 38,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 317,4 Millionen USD gegenüber 229,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,700 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,890 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,17 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 850,7 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

