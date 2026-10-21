Erste Schätzungen: Westrock Coffee Company Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Westrock Coffee Company Registered wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,083 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 14,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 303,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 354,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,353 USD, gegenüber -0,940 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at