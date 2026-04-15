Erste Schätzungen: Weyerhaeuser öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Weyerhaeuser öffnet voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Weyerhaeuser im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,046 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,110 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Weyerhaeuser nach den Prognosen von 10 Analysten im Schnitt 1,72 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,76 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,303 USD aus. Im Vorjahr waren 0,450 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 7,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,91 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at