Erste Schätzungen: Weyerhaeuser stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Weyerhaeuser präsentiert voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,056 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Weyerhaeuser ein EPS von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,72 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Weyerhaeuser für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,92 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,292 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,450 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,19 Milliarden USD, gegenüber 6,91 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at