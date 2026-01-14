Erste Schätzungen: Weyerhaeuser stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Weyerhaeuser äußert sich voraussichtlich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,131 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,58 Milliarden USD gegenüber 1,71 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,77 Prozent.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,170 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,540 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,93 Milliarden USD, gegenüber 7,12 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at