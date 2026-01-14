Weyerhaeuser Aktie

Weyerhaeuser für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854357 / ISIN: US9621661043

14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Weyerhaeuser stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Weyerhaeuser äußert sich voraussichtlich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,131 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,58 Milliarden USD gegenüber 1,71 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,77 Prozent.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,170 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,540 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,93 Milliarden USD, gegenüber 7,12 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Weyerhaeuser Co.

Analysen zu Weyerhaeuser Co.

Aktien in diesem Artikel

Weyerhaeuser Co. 22,88 0,22% Weyerhaeuser Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

