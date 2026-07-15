Erste Schätzungen: Weyerhaeuser veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Weyerhaeuser lässt sich voraussichtlich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Weyerhaeuser die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Weyerhaeuser im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,094 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,120 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Weyerhaeuser mit einem Umsatz von insgesamt 1,83 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,63 Prozent verringert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,344 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,450 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,03 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,91 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at