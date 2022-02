Erste Schätzungen: Wheaton Precious Metals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wheaton Precious Metals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,310 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Wheaton Precious Metals noch ein Gewinn pro Aktie von 0,333 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,69 Prozent auf 291,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 286,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

19 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,33 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,12 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,21 Milliarden USD, gegenüber 1,10 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at