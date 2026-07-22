Erste Schätzungen: Wheaton Precious Metals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Wheaton Precious Metals präsentiert voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,15 USD je Aktie gegenüber 0,890 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 890,9 Millionen USD für Wheaton Precious Metals, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 696,8 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,97 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,53 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,87 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,23 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at