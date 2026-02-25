Erste Schätzungen: Wheaton Precious Metals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wheaton Precious Metals präsentiert in der voraussichtlich am 12.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 1,07 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,270 CAD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 756,3 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 532,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,86 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,60 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,19 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,76 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at