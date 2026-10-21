Erste Schätzungen: Wheaton Precious Metals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wheaton Precious Metals wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,896 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,11 CAD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 816,9 Millionen USD für Wheaton Precious Metals, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 655,9 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,55 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,53 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,61 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,23 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at