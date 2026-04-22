Wheaton Precious Metals Aktie
WKN DE: A2DRBP / ISIN: CA9628791027
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Wheaton Precious Metals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Wheaton Precious Metals veröffentlicht voraussichtlich am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Wheaton Precious Metals im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,800 CAD je Aktie gewesen.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 874,3 Millionen USD für Wheaton Precious Metals, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 675,0 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,52 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,53 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 4,15 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,23 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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