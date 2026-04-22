Erste Schätzungen: Whirlpool legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Whirlpool präsentiert in der voraussichtlich am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,484 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Whirlpool noch ein Gewinn pro Aktie von 1,28 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,46 Milliarden USD aus – eine Minderung von 4,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Whirlpool einen Umsatz von 3,62 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,25 USD im Vergleich zu 5,66 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 15,29 Milliarden USD, gegenüber 15,52 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at