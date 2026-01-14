Erste Schätzungen: Whirlpool vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Whirlpool wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD. Im Vorjahresquartal waren -7,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,34 Prozent auf 4,28 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Whirlpool noch 4,14 Milliarden USD umgesetzt.

10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,67 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -5,870 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 15,69 Milliarden USD, gegenüber 16,61 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at