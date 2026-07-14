Erste Schätzungen: Whitecap Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Whitecap Resources wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,594 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Whitecap Resources noch 0,330 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 71,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 2,17 Milliarden CAD gegenüber 1,26 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,41 CAD je Aktie, gegenüber 0,990 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 8,26 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 5,17 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at