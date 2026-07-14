Whitecap Resources Aktie

Whitecap Resources für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C7VL / ISIN: CA96467A2002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Whitecap Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Whitecap Resources wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,594 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Whitecap Resources noch 0,330 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 71,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 2,17 Milliarden CAD gegenüber 1,26 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,41 CAD je Aktie, gegenüber 0,990 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 8,26 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 5,17 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Whitecap Resources Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Whitecap Resources Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Whitecap Resources Inc 9,72 0,62% Whitecap Resources Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen vorwiegend schwächer
In Asien geht es am Dienstag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen