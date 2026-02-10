Erste Schätzungen: Whitecap Resources stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Whitecap Resources stellt voraussichtlich am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,189 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Whitecap Resources einen Gewinn von 0,400 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Whitecap Resources 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,26 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 48,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Whitecap Resources 852,4 Millionen CAD umsetzen können.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,986 CAD, gegenüber 1,37 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 5,65 Milliarden CAD im Vergleich zu 3,34 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at