Erste Schätzungen: Whitecap Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Whitecap Resources wird voraussichtlich am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass Whitecap Resources für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,221 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Whitecap Resources 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,41 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 65,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Whitecap Resources 855,2 Millionen CAD umsetzen können.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,01 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,990 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 6,59 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 5,17 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at