Erste Schätzungen: Whitestone REIT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Whitestone REIT wird voraussichtlich am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,118 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Whitestone REIT noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,19 Prozent auf 41,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,640 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,720 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 157,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 155,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at