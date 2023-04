Erste Schätzungen: Whole Earth Brands A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Whole Earth Brands A präsentiert voraussichtlich am 10.05.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,104 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,13 Prozent auf 134,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Whole Earth Brands A noch 130,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,059 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,420 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 555,4 Millionen USD, gegenüber 538,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at