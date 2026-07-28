Erste Schätzungen: Wienerberger öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Wienerberger lässt sich voraussichtlich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Wienerberger die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,160 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Wienerberger 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 14,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,62 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,41 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,396 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,340 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,60 Milliarden USD, gegenüber 5,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at