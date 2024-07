Erste Schätzungen: Wienerberger stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Demnächst gewährt Wienerberger Anlegern einen Blick in die Bücher.

Wienerberger wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 14.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 1,20 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 18,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 1,36 Milliarden EUR gegenüber 1,15 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,19 EUR, gegenüber 3,17 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 4,70 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,22 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at