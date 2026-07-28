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Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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Analysten 28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Wienerberger stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Erste Schätzungen: Wienerberger stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Wienerberger gewährt einen Blick in die Bücher – was Experten erwarten.

Wienerberger wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,701 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 24,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,930 EUR erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 13,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,42 Milliarden EUR gegenüber 1,25 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,67 EUR, gegenüber 1,52 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 4,88 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 4,57 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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