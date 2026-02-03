Wienerberger Aktie
WKN: 675228 / ISIN: US9676621074
|
03.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Wienerberger stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Wienerberger wird voraussichtlich am 18.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,072 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 5,34 Prozent auf 1,26 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Wienerberger noch 1,20 Milliarden USD umgesetzt.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,472 USD, gegenüber 0,160 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 5,46 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,88 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
