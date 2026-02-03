Erste Schätzungen: Wienerberger vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von Wienerberger.

Wienerberger präsentiert in der voraussichtlich am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,306 EUR je Aktie gegenüber 0,300 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 1,07 Milliarden EUR gegenüber 1,12 Milliarden EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,43 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,99 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 0,720 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 4,65 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 4,51 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at