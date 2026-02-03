Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Ausblick auf Bilanz
|
03.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Wienerberger vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Wienerberger präsentiert in der voraussichtlich am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,306 EUR je Aktie gegenüber 0,300 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 1,07 Milliarden EUR gegenüber 1,12 Milliarden EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,43 Prozent.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,99 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 0,720 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 4,65 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 4,51 Milliarden EUR waren.
