Wienerberger Aktie
WKN: 675228 / ISIN: US9676621074
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Wienerberger zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Wienerberger wird sich voraussichtlich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,102 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Wienerberger noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent auf 1,36 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,501 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 5,45 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wienerberger AG (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Wienerberger zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Wienerberger AG (spons. ADRs)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Wienerberger AG (spons. ADRs)
|4,92
|-1,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.