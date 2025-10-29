Erste Schätzungen: Wienerberger zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Wienerberger wird sich voraussichtlich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,102 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Wienerberger noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent auf 1,36 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,501 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 5,45 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

