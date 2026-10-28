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Expertise 28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Wienerberger zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Wienerberger zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Demnächst gewährt Wienerberger Anlegern einen Blick in die Bücher.

Wienerberger wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Wienerberger im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,233 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,590 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Wienerberger 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,28 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Wienerberger 1,17 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,851 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,52 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 4,86 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 4,57 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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