Erste Schätzungen: Wilh Wilhelmsen A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wilh Wilhelmsen A lässt sich voraussichtlich am 17.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Wilh Wilhelmsen A die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,717 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,45 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 215,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 8,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 199,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,52 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,63 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 858,4 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 806,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at