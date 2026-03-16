Erste Schätzungen: Will Semiconductor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Will Semiconductor stellt voraussichtlich am 31.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,985 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Will Semiconductor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,790 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Will Semiconductor 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 8,41 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 23,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Will Semiconductor 6,82 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,70 CNY, gegenüber 2,77 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 30,43 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 25,72 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at