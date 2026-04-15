Erste Schätzungen: Will Semiconductor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Will Semiconductor wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,619 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Will Semiconductor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,720 CNY in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,47 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,33 Milliarden CNY aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,57 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,37 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 31,35 Milliarden CNY, gegenüber 28,84 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at