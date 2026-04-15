Will Semiconductor Aktie
WKN DE: A2PN1F / ISIN: CNE100002XM8
|
15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Will Semiconductor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Will Semiconductor wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,619 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Will Semiconductor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,720 CNY in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,47 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,33 Milliarden CNY aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,57 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,37 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 31,35 Milliarden CNY, gegenüber 28,84 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Will Semiconductor Co Ltd Shanghai Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Will Semiconductor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.03.26
|Ausblick: Will Semiconductor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.03.26
|Erste Schätzungen: Will Semiconductor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Will Semiconductor Co Ltd Shanghai Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX in Grün-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.