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WKN DE: A0LB1U / ISIN: US96924N1000

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Willdan Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Willdan Group wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,830 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 159,38 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,320 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Willdan Group 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 92,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 39,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Willdan Group 152,4 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,49 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 399,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 681,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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